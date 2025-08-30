Maltempo Roma, alberi pericolanti su via Flaminia: intervengono i Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Dopo la pioggia e il forte vento delle ultime ore a Roma, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire questo pomeriggio in via Flaminia per alcuni alberi pericolanti che hanno iniziato a piegarsi pericolosamente. La strada è parzialmente chiusa al km 7,5 e si transita su una corsia, con notevoli disagi al traffico. I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati sulle autoscale tagliando diversi rami. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale e il servizio giardini. La chiusura ha provocato un notevole traffico.

