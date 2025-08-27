Maltempo Romagna, almeno 320 alberi crollati e 85 auto danneggiate a Milano Marittima

MeteoWeb

Sono circa 320 gli alberi caduti a Milano Marittima per la tempesta della notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto e a questi si aggiungono quelli nella pineta, per la quale non è possibile al momento fare una stima. A qualche giorno dal nubifragio, è il Comune di Cervia a dare alcuni numeri provvisori dei danni. Le operazioni di taglio e sgombero hanno coinvolto complessivamente circa 160 persone e 60 mezzi d’opera, con gru e mezzi speciali. Da parte di Hera sono stati realizzati otto interventi complessi di ripristino della rete gas, 18 su tratti di rete della pubblica illuminazione.

A Cervia hanno operato giornalmente 40 Vigili del Fuoco con 16 mezzi, dando risposta a 142 interventi su 150 richieste pervenute. Circa cinquanta i volontari, 238 gli interventi della Polizia locale, in campo nei primi tre giorni con 53 pattuglie e 120 agenti. Le auto danneggiate dagli alberi crollati sono 85.

