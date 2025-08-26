Maltempo Romagna: dopo il nubifragio, stop balneazione in un tratto su 5

Dopo la tempesta e il nubifragio che hanno colpito la Romagna all’alba di domenica 24 agosto risulta non balneabile quasi un tratto su cinque della costa. In base al monitoraggio dell’Arpae di lunedì 25, in 17 tratti – su 98 – si registra un superamento di limiti normativi, destinato a rientrare “solitamente in breve tempo“, dopo questi intensi fenomeni di maltempo. Tutti nella norma i tratti in provincia di Ferrara. Tra i tratti soggetti a stop per la balneazione, un paio a Milano Marittima, tre a Rimini, uno a Riccione, tre a Cattolica.
Per i tratti interessati saranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che solitamente avviene in breve tempo, sottolinea Arpae, mentre i campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi.
