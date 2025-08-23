Maltempo Romania, piogge torrenziali e venti forti su varie regioni: vittime e gravi danni | FOTO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su varie regioni della Romania, compresa la capitale Bucarest, provocando almeno tre morti, diversi feriti e ingenti danni materiali. Come riferiscono i media regionali, piogge torrenziali e venti fortissimi hanno abbattuto circa 250 alberi, danneggiato numerosi tetti e una settantina di auto. I cittadini erano stati avvertiti dell’arrivo della tempesta con appositi messaggi di allerta sui cellulari.