Maltempo Russia, i satelliti Roscosmos mostrano le alluvioni in Jacuzia | FOTO

Alla fine della scorsa settimana, nel distretto di Ojmjakon della Repubblica di Sacha (Jacuzia, Russia), il fiume Indigirka è esondato, causando ingenti allagamenti nelle aree circostanti. Le immagini satellitari fornite da Roscosmos, in particolare dal satellite “Resurs-P”, hanno permesso di monitorare in tempo reale l’estensione delle zone sommerse. Le osservazioni dallo Spazio sono fondamentali per valutare i rischi, pianificare interventi di emergenza e studiare l’impatto di meteo e clima sull’ecosistema siberiano.