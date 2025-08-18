Maltempo, tragedia in Salento: motociclista muore colpito da un fulmine

MeteoWeb

Tragedia in Salento: un turista di 42 anni, residente a Roma, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento, dove si trovava in vacanza. La zona era interessata da un temporale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118. Il fulmine lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato.

La vittima è Marco Zampilli. Era a bordo di una moto BMW enduro e viaggiava da solo. Da quanto si apprende, stava facendo il giro della Puglia in solitaria. Il fulmine è caduto mentre era in corso un violento temporale e lo ha colpito in pieno. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che per primi hanno tentato di rianimarlo. L’incidente è avvenuto vicino ad una lapide che ricorda un altro decesso avvenuto con le stesse modalità molti anni fa.

