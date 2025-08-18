Maltempo Sardegna, grandine sui monti del Nuorese e nubifragi in Ogliastra

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito oggi la Sardegna, in particolare la parte centrale e interna e la costa sudoccidentale. Una grandinata si è abbattuta sui monti del Nuorese con chicchi di ghiaccio grandi come noci. A Samatzai, nel sud Sardegna, i chicchi di grandine hanno raggiunto le dimensioni di uova: 15 minuti di tempesta che hanno distrutto anche alcuni vetri delle vetture in sosta. Si registrano anche strade allagate e rami spezzati.

Alcuni nubifragi hanno interessato il centro abitato di Ussassai, in Ogliastra, e i monti vicino a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari, con fulmini e, a tratti, forti raffiche di vento. Si segnala anche qualche albero caduto nel Campidano. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi sull’isola, segnaliamo: 41mm a Gavoi, 25mm a San Basilio, 19mm a Fonni, 18mm a S. Andrea Frius, Ollolai, 14mm a Nurri.

Incidenti stradali per maltempo nel Nuorese: due feriti gravi

Due gravi incidenti si sono verificati a poche ore di distanza sulle strade del Nuorese, in una giornata segnata dal maltempo. Nel primo episodio, un’Alfa Romeo Stelvio è uscita di strada ribaltandosi più volte lungo la statale 131 Dcn, al chilometro 30. Alla base dell’incidente potrebbe esserci l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto vivo dai Vigili del Fuoco di Nuoro e affidato ai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elisoccorso. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro. Presente sul posto anche una volante della Polizia.

Poco dopo, un secondo incidente ha provocato il blocco totale della statale 125 “Orientale Sarda”: nello scontro tra due auto una persona è rimasta ferita in modo serio. Anche in questo caso è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e la messa in sicurezza della carreggiata.

