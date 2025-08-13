Maltempo Sardegna, temporali causano danni nel nord: allagamenti e tetti danneggiati | FOTO

MeteoWeb

Decine di interventi dei Vigili del Fuoco tra ieri sera e l’alba di oggi per i danni causati da vento e temporali che si sono abbattuti nel Goceano, nel nord della Sardegna. In particolare, i pompieri sono dovuti intervenire nelle zone e nei centri abitati di Bono e Bultei per mettere in sicurezza tetti, pali e canne fumarie, o a causa di allagamenti in abitazioni e nelle strade, oltre per numerosi guasti agli impianti di illuminazione pubblica. L’emergenza è terminata alle prime luci dell’alba. Non si segnalano feriti.

