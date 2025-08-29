Maltempo, sfiorato da un fulmine in Friuli: grave un 27enne

MeteoWeb

Un giovane di 27 anni è rimasto gravemente ferito dopo che ieri sera, durante un temporale, è stato sfiorato da un fulmine mentre si trovava sul terrazzo della sua abitazione. È accaduto a Flambro di Talmassons (Udine). L’energia sprigionata dalla saetta, riportano i media locali, è riuscita a sbalzare il 27enne contro il muro e a provocargli politraumi. Il fulmine sarebbe caduto in giardino a una distanza di una decina di metri dal terrazzo. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale di Udine: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

