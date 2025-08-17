Maltempo Sicilia, alluvione alle Eolie: frane e accumuli di fango a Vulcano, soccorsi giovani sorpresi da piena | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di ieri, sabato 16 agosto, la squadra boschiva dei Vigili del Fuoco di Vulcano è intervenuta sul territorio a seguito dei violenti eventi alluvionali che hanno interessato l’isola delle Eolie. Le forti precipitazioni hanno causato frane, detriti e accumuli di fango che hanno reso necessaria l’assistenza alla popolazione e la messa in sicurezza di diversi veicoli in difficoltà. Di particolare rilievo il recupero di quattro giovani che, a bordo di un fuoristrada, si erano avventurati nelle zone del cratere e sono stati sorpresi da una piena improvvisa. I ragazzi si sono messi in salvo all’interno del veicolo e successivamente sono stati recuperati in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

Le operazioni, svolte in collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri, si sono protratte fino a tarda sera e sono riprese oggi per completare gli interventi ancora in corso. L’attività dei Vigili del Fuoco continua per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza sull’isola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.