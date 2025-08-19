Maltempo Sicilia, auto travolte dal torrente Crisa: un disperso a Leonforte

MeteoWeb

Dalle ore 18.40, squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Leonforte, in provincia di Enna, per due autovetture finite nel torrente Crisa. Le due auto sono state individuate e due persone sono state recuperate, mentre sono in corso le ricerche, anche con elicottero del nucleo di Catania, di uno degli occupanti che dalle testimonianze risulterebbe disperso. Secondo le prime informazioni, le auto si trovavano su una stradina perpendicolare alla strada provinciale 39 e parallela al torrente Crisa, in contrada Noce.

Il corso d’acqua è quasi sempre asciutto o ridotto a un corso di meno di un metro di larghezza: in quello che dovrebbe essere il suo alveo vi sono coltivazioni. “C’è stata una bomba d’acqua – dice il sindaco di Leonforte Piero Livolsi – e le tre persone sono state travolte dall’acqua. Due di loro si sono salvate salendo sul tetto dell’auto. L’altra persona è dispersa. L’elicottero dei Vigili del Fuoco è dovuto andare via perché non è autorizzato al volo notturno. Le ricerche continuano via terra e coi sommozzatori”.

La tragedia ricorda quella che avvenne nel novembre 2018 a Casteldaccia (Palermo) quando per via dell’esondazione del fiume Milicia persero la vita nove persone, compresi due bambini, che rimasero intrappolate nel fango che invase una villa abusiva di contrada Dagali. Nell’alveo del fiume c’erano coltivazioni di ortaggi perché il Milicia era quasi sempre secco.

