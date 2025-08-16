Maltempo Sicilia: grandinate, allagamenti e violenti temporali colpiscono la regione

MeteoWeb

Il maltempo ha nuovamente colpito la Sicilia, portando con sé una serie di fenomeni estremi che hanno messo a dura prova diversi comuni dell’isola. A Randazzo, nel Catanese, si è registrata una forte grandinata con accumuli significativi, mentre ad Adrano, sempre nel Catanese, sono stati segnalati nuovi allagamenti, dopo quelli avvenuti anche nella giornata di ieri a causa di un violento temporale. A Milazzo, nel Messinese, l’attenzione è stata catturata da una shelf cloud in avvicinamento alla costa, documentata in un video di Mariano per “Tornado in Italia”. Poco dopo, una linea temporalesca intensa ha attraversato la zona, come mostrato nel video di Saverio Laquidara per “Weather Sicily”, seguita da nuove piogge e raffiche di vento.

A Cefalù, nel Palermitano, un intenso temporale accompagnato da forti raffiche di vento ha provocato disagi, mentre Bagheria è stata teatro di un altro violento temporale che ha colpito la città con violenza, causando danni e allagamenti. Inoltre, Agatina Tomaselli ha documentato gli allagamenti che hanno colpito nuovamente Adrano, con immagini che mostrano la difficile situazione in corso. L’ondata di maltempo sembra persistere, con le condizioni meteorologiche che potrebbero evolvere ulteriormente nei prossimi giorni.

Intensa linea temporalesca da Milazzo e in entrata nel Messinese

