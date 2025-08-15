Maltempo Sicilia: intensa grandinata a Noto e allagamenti a Adrano | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua a colpite la Sicilia con forti fenomeni di grandinata in diverse zone dell’isola. Tra i luoghi maggiormente danneggiati, Noto, nel Siracusano, ha registrato una violenta grandinata, come documentato in un video pubblicato da Salvo Quattropani. Il filmato mostra le dimensioni delle palline di ghiaccio che hanno imbiancato le strade. Temporale di forte intensità a Lido di Noto, nel Siracusano come conferma il video di Andrea Morosini per “Weather Sicily”.

Intenso temporale segnalato anche ad Avola, a nord di Noto, nel Siracusano. Video di Francesco Marescalco per “CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV”. Anche altre zone della Sicilia non sono state risparmiate. L’Ennese e il Catanese hanno vissuto ore di intensa attività temporalesca, con forti grandinate. L’entroterra siracusano ha visto la stessa sorte, con disagi segnalati.

Allagamenti ad Adrano

A Adrano, nel Catanese, si sono verificati anche allagamenti, con le strade e alcune abitazioni che sono state invase dall’acqua a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona.

Maltempo Sicilia, intensa grandinata a Noto

Maltempo Sicilia, intenso temporale ad Avola

