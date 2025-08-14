Maltempo Sicilia, nubifragio nel palermitano: Corleone travolta dalla bomba d’acqua

MeteoWeb

Nubifragio questo pomeriggio nel Palermitano: tra i centri più colpiti Corleone. “La nostra città è stata colpita da una violenta bomba d’acqua che ha provocato disagi e criticità in diverse aree del territorio – commenta il sindaco, Walter Rà -. La nostra squadra reperibile è stata operativa da subito per intervenire nei punti maggiormente colpiti, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità sia urbana che extraurbana e garantire la sicurezza dei cittadini. Comprendiamo le difficoltà che alcuni di voi stanno affrontando in queste ore e ribadiamo il costante impegno dell’Amministrazione nel fornire supporto e assistenza”.

“In occasione del Ferragosto – aggiunge Rà – desidero comunque rivolgere a tutta la cittadinanza un sincero augurio di trascorrere momenti sereni insieme ai propri cari”.

