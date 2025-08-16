Maltempo Sicilia, forte temporale alle Eolie: nubifragio e allagamenti a Lipari, tromba marina a Panarea | VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale ha interessato le Isole Eolie questa mattina, causando un nubifragio con tuoni e fulmini su Lipari. A causa dell’intensa pioggia, le strade si sono trasformate in fiumi, causando importanti allagamenti. In particolare, via Tenente Mariano Amendola è stata completamente invasa dall’acqua, così come via Roma, Calandra e Marina Lunga. Situazione difficile anche in mare, con molti diportisti rimasti bloccati sulle proprie imbarcazioni, sia in mare aperto che ormeggiati ai pontili.

Problemi anche a Panarea, dove i collegamenti telefonici sono andati in tilt; avvistata anche una tromba marina.

