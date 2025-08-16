Maltempo Sicilia, forte temporale alle Eolie: nubifragio e allagamenti a Lipari, tromba marina a Panarea | VIDEO

Maltempo Sicilia: importanti allagamenti a Lipari, mentre a Panarea sono saltano anche i collegamenti telefonici a causa del forte temporale

Maltempo Sicilia, importanti allagamenti a Lipari
MeteoWeb

Un violento temporale ha interessato le Isole Eolie questa mattina, causando un nubifragio con tuoni e fulmini su Lipari. A causa dell’intensa pioggia, le strade si sono trasformate in fiumi, causando importanti allagamenti. In particolare, via Tenente Mariano Amendola è stata completamente invasa dall’acqua, così come via Roma, Calandra e Marina Lunga. Situazione difficile anche in mare, con molti diportisti rimasti bloccati sulle proprie imbarcazioni, sia in mare aperto che ormeggiati ai pontili.

Problemi anche a Panarea, dove i collegamenti telefonici sono andati in tilt; avvistata anche una tromba marina.

tromba marina panarea

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Ultimi approfondimenti di METEO SICILIA