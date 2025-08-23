Maltempo, sospesa missione per salvare alpinista russa in Kirghizistan

Il soccorso dell’alpinista russa Natalia Nagovitsyna, bloccata da 11 giorni sul Picco della Vittoria in Kirghizistan con una gamba fratturata, è stato sospeso a tempo indeterminato a causa del drastico peggioramento delle condizioni meteorologiche. È quanto hanno annunciato le autorità locali. Nagovitsyna, 48 anni, è rimasta bloccata a circa 7mila metri di altitudine. L’operazione di salvataggio è stata costellata di drammatici insuccessi: un elicottero si è schiantato e un gruppo di soccorritori ha dovuto interrompere la scalata per un malore. Il 15 agosto, l’alpinista italiano Luca Sinigaglia ha perso la vita nel tentativo di portarle soccorso.
Con temperature notturne che raggiungono i -30°C, i soccorritori nutrono purtroppo poche speranze. “Tutti gli alpinisti e gli esperti concordano sul fatto che purtroppo non sia più viva“, ha dichiarato alla TASS il portavoce del ministero delle Emergenze kirghiso.
“Sappiamo dov’è, ma è impossibile arrivarci“, ha dichiarato alla TASS Dmitry Grekov, responsabile del campo base del Picco della Vittoria.