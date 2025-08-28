Maltempo Spagna: caos voli all’aeroporto di Barcellona-El Prat

MeteoWeb

All’aeroporto di Barcellona-El Prat la giornata è stata segnata da numerosi disagi a causa del maltempo: secondo i dati diffusi da Aena, la società che gestisce la maggior parte degli scali spagnoli, sono stati cancellati 29 voli e oltre 40 hanno subito ritardi. Le previsioni meteo annunciano forti piogge lungo la costa e, al momento, risultano annullate 15 partenze e 14 arrivi. La Protezione Civile della Generalitat de Catalunya mantiene attivo il piano di emergenza per il rischio di alluvioni (Inuncat), invitando la popolazione alla massima prudenza in vista di precipitazioni ancora più intense nelle prossime ore.