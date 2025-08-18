Maltempo Spagna, tempesta di grandine si abbatte su La Seu d’Urgell e Puigcerdà: allagamenti e danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il pomeriggio di lunedì 18 agosto è stato caratterizzato da forte maltempo sui Pirenei, in Spagna, con danni ingenti sia a La Seu d’Urgell che a Puigcerdà, in Catalogna. In pochi minuti, i due capoluoghi regionali hanno subito violenti rovesci, grandine e un improvviso calo delle temperature, che hanno causato allagamenti nelle strade e diversi incidenti dovuti all’accumulo di acqua. Le autorità avevano attivato l’allerta meteo a causa delle previsioni di pioggia molto intensa e fenomeni estremi come grandine e raffiche di vento.

Una delle località più colpite dall’episodio di pioggia e grandine è stata La Seu d’Urgell, dove il temporale si è abbattuto con violenza nel tardo pomeriggio. In alcune zone del comune si sono accumulati in poco tempo più di 44mm di pioggia. Secondo Meteo Seu d’Urgell, il picco della tempesta si è verificato intorno alle 19:00 e l’intensità massima della pioggia ha raggiunto i 157,2mm/h, un record assoluto per la stazione di Urgell. Il precedente record era stato di 103,8mm/h e risaliva al 23 agosto 2022.

Nel caso di Puigcerdà, la colonnina di mercurio è passata da una massima di +32,5°C a +15,7°C in una sola ora, secondo il profilo MeteoPuigcerdà di X. Si tratta di un calo di quasi 17°C che dimostra la virulenza del fenomeno.

Allagamenti e danni

L’intensità della pioggia ha generato una trentina di chiamate ai Vigili del Fuoco della Generalitat per allagamenti e danni alle strade pubbliche. La N-260, che attraversa il comune, è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di frane e diverse strade e strutture del comune, come la piscina comunale e una palestra, sono state allagate.

Inoltre, a causa della tempesta, che ha colpito altri punti nel nord della regione, Cerdanya e Ripollès, si sono verificate frane che hanno costretto la chiusura dell’Eix Pirinenc in entrambe le direzioni, al chilometro 225-226, proprio di fronte al quartiere di Sant Antoni. Il traffico è stato ripristinato intorno alle 21:00.

Rischio di ulteriore pioggia

Si prevede che il rischio di forti piogge e maltempo persisterà sui Pirenei nelle prossime ore, in particolare nella Val d’Aran e nell’Alta Ribagorça. Infatti, la Protezione Civile ha attivato il piano speciale di pre-allerta per le inondazioni in Catalogna (Inuncat) da mezzogiorno a causa delle precipitazioni nelle regioni della Catalogna occidentale e dei Pirenei.