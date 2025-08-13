Maltempo sul Matese: escursionisti bloccati dopo un temporale improvviso

MeteoWeb

Un gruppo di otto escursionisti, tra cui tre bambini – dell’età di sei, dieci e 12 anni – è rimasto bloccato sulle montagne del massiccio del Matese, nel territorio di Roccamandolfi (Isernia), a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche: a soccorrerli sono stati i vigili del fuoco di Isernia e gli uomini del Cnsas. Un temporale ha reso impraticabile il sentiero percorso dal gruppo, costringendo gli escursionisti a fermarsi in una zona impervia.

I soccorsi

La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Campobasso, che ha localizzato il gruppo tramite il sistema Geoloc, consentendo di indirizzare rapidamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il presidio rurale di Macchiagodena, una squadra del Comando provinciale di Isernia e l’elicottero ‘Drago’ del reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara.

L’intervento è stato effettuato in sinergia con la Prefettura di Isernia, il servizio 118 e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Tutte le otto persone tratte in salvo sono in buone condizioni di salute. In base alle possibilità di atterraggio dettate dalle condizioni meteo, alcune persone recuperate sono state trasportate a Roccamandolfi, mentre altre sono state portate al pianoro di Campitello.

