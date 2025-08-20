Maltempo, tempesta di fulmini sulla Liguria: oltre 40.000 scariche in 24 ore, lo Spezzino tra le aree più colpite

MeteoWeb

Una vera e propria tempesta di fulmini sta interessando in queste ore la Liguria di levante, con particolare intensità sullo Spezzino, dove nelle ultime 24 ore sono state rilevate oltre 40.000 scariche elettriche. Si tratta di un episodio di straordinaria portata, che segue la violenta attività temporalesca della notte precedente e che conferma come la regione sia attualmente uno dei principali bersagli della perturbazione atlantica in transito sull’Italia.

Perturbazione carica di energia

Il peggioramento che sta investendo il Paese tra oggi e giovedì riguarda soprattutto il Centro-Nord, ma la Liguria risulta tra le zone più esposte alla formazione di temporali forti o molto forti. Le aree a maggiore rischio si estendono dal Savonese fino allo Spezzino, dove le condizioni atmosferiche favoriscono lo sviluppo di fenomeni intensi e violenti.

Gli indici atmosferici indicano infatti un contesto altamente favorevole a nubifragi localizzati, grandinate e raffiche di vento particolarmente forti. Si tratta di fenomeni tipici dei sistemi convettivi organizzati, in grado di colpire in modo improvviso e circoscritto, generando disagi anche significativi.

Non piogge diffuse, ma eventi estremi localizzati

È importante sottolineare che non si tratta di un peggioramento uniforme su tutta la regione: la natura stessa dei temporali porta a un’estrema variabilità degli accumuli. Alcune aree potrebbero restare quasi escluse dalle precipitazioni, mentre altre saranno investite da celle temporalesche in grado di scaricare grandi quantità di pioggia in tempi molto rapidi.

Questo scenario rende difficile una previsione dettagliata a livello locale, ma al tempo stesso accresce la necessità di seguire con attenzione le allerte meteo della Protezione Civile e di prestare particolare cautela per il rischio di criticità idrogeologiche.

Conclusioni

La Liguria si conferma ancora una volta una delle regioni italiane più esposte agli effetti estremi delle perturbazioni atlantiche estive. Con oltre 40.000 fulmini registrati in 24 ore e la possibilità concreta di nuovi temporali violenti tra oggi e domani, le prossime ore richiederanno la massima prudenza, soprattutto tra Savona e La Spezia, dove il rischio di fenomeni intensi resta particolarmente elevato.

