Maltempo, tempesta su Malta: due voli dirottati a Palermo

MeteoWeb

Due voli provenienti da Londra e diretti a Malta sono stati dirottati su Palermo nella tarda serata di sabato 16 agosto a causa di una tempesta che ha investito l’arcipelago con piogge, grandine e fulmini. Lo riferisce il Times of Malta. I due aerei della Malta Airlines e di Ryanair sono dovuti atterrare nello scalo siciliano mentre un altro volo Ryanair, in arrivo da Siviglia, è riuscito ad atterrare a Malta solo alle 2 e mezza del mattino, con quasi 100 minuti di ritardo.

La tempesta ha provocato anche blackout in diverse località maltesi, soprattutto nel nord dell’isola. Il maltempo era iniziato già nella mattinata di sabato con una grandinata su alcune zone dell’isola. La forte instabilità destinata a proseguire nelle prossime ore.