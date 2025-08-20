Maltempo, forti temporali nel Delta del Po e nella pianura bolognese-ferrarese: grandine e Funnel | FOTO

MeteoWeb

Si intensifica il maltempo al Nord Italia. Forti temporali sono in atto in questo momento in Romagna e sul Delta del Po, ma anche al largo sul Mar Ligure in avvicinamento verso la Liguria orientale. Mentre nel Rodigino si sono verificate grandinate di piccole-medie dimensioni, come a Corbola, forti temporali stanno colpendo la pianura bolognese-ferrarese, tra Portomaggiore, Argenta, Sant’Antonio, Buda, Campotto, Consandolo, Ospital Monacale, Molinella, Mezzolara e Budrio, come segnala “Emilia Romagna Meteo”. Il forte temporale sta producendo anche alcuni Funnel Cloud, ovvero un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo. Un Funnel Cloud (o Nube a imbuto) è stato osservato a Mordano, nel Bolognese.

Attenzione all’intenso sistema temporalesco in entrata dal Mar Ligure nella Liguria orientale: segnalate oltre 20.000 fulminazioni, 1200 fulmini al minuto.

