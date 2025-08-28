Maltempo, forti temporali in Toscana: allagamenti sulla costa, blackout in diverse province | VIDEO

MeteoWeb

Come da attese, forti temporali sono arrivati ad interessare la Toscana dal Mar Ligure. “Intenso fronte temporalesco sulla costa della Toscana esteso dalla provincia di Massa Carrara al livornese con forti precipitazioni e raffiche di vento. Interventi in corso a Massa, manteniamo alta l’attenzione e massima prudenza!”, scrive sui social il Presidente della Regione, Eugenio Giani, che in un altro aggiornamento comunica che “il fronte temporalesco è in estensione alle zone interne nelle province di Prato, Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena. Oltre 67mm di pioggia caduti in un’ora a Stazzema, 51mm a Carrara. Interventi in corso del sistema regionale di Protezione Civile per allagamenti sulla costa”. Blackout segnalato in diverse zone delle province di Lucca, Massa-Carrara, Pisa e Livorno.

Le raffiche di vento hanno localmente superato i 100km/h sulla costa. A Tonfano, in Versilia, si registrano danni agli stabilimenti balneari, alle cabine e alle tende, divelte dal vento, alle attrezzature.

A Viareggio, chiuso lo svincolo della tangenziale al quartiere del Cotone per la caduta di alberi sulla carreggiata: l’Anas è sul posto. Piante cadute anche sulle automobili in sosta nella zona della Capannina di Viareggio. A Torre del Lago, incendio di una cabina elettrica nei pressi di un’abitazione in via Verdi: sul posto i Vigili del Fuoco.

