Maltempo Toscana: 70enne colpito da fulmine in spiaggia a Piombino

Questa mattina, durante un violento temporale sulla spiaggia di Pontedoro a Piombino (provincia di Livorno), un uomo di 70 anni è stato colpito da un fulmine. L’allarme è scattato intorno alle 11. L’uomo, che si trovava in arresto cardiaco, è stato soccorso tempestivamente e, dopo circa mezz’ora di rianimazione, ha ripreso a respirare. Una volta stabilizzato, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Siena.

