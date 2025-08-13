Maltempo Toscana, albero caduto in strada e cavo elettrico tranciato nel Grossetano

MeteoWeb

La notte scorsa, a seguito di una breve ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Grosseto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per alcune emergenze. Sulla strada provinciale 140, nel comune di Civitella Paganico, località Monte Antico, è stata rimossa una pianta abbattutasi sulla sede stradale, tagliata e spostata con l’ausilio di verricello. In località Alberese, un cavo elettrico è stato tranciato dalla caduta di un ramo d’albero. E un ulteriore intervento ha riguardato un principio d’incendio di un’autovettura nel quartiere di Barbanella, a Grosseto, rapidamente estinto grazie alla tempestività della squadra dei Vigili del Fuoco.

