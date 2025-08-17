Maltempo Toscana, Arezzo travolta dal nubifragio: raffiche di downburst, strade allagate e traffico in tilt | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta questa sera su Arezzo, causando allagamenti, disagi alla circolazione e numerose richieste di soccorso. A partire dalle ore 19, un’intensa precipitazione si è riversata sulla città, accompagnata da forti raffiche di vento e frequenti scariche elettriche. In pochi minuti, molte le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti, rendendo difficoltosa la circolazione in diversi quartieri. Le zone maggiormente colpite risultano essere Tortaia, in particolare via Alfieri, e l’area adiacente all’ospedale San Donato, con gravi criticità segnalate in via Pietro Nenni. Anche a Ripa dell’Olmo la situazione si è fatta rapidamente critica, con strade coperte d’acqua e traffico congestionato.

Le conseguenze

Particolarmente complesso l’incrocio semaforico di San Zeno, dove l’intero tratto è rimasto completamente allagato, rendendo quasi impossibile il transito dei veicoli. Numerosi sottopassi cittadini sono stati chiusi o monitorati per rischio allagamento, mentre decine di chiamate sono arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco, impegnati in interventi di soccorso e prosciugamento. Sul posto anche pattuglie della Polizia Municipale e le squadre comunali di manutenzione. Un video di Luca Caputa è impressionante.

Il punto dal vicesindaco

A fare il punto della situazione è stato il vicesindaco Lucia Tanti, che ha scritto sui propri canali social: “sono appena rientrata da un giro in alcune aree della città che, a causa del violento nubifragio, sono in sofferenza. Sono state mobilitate pattuglie della Polizia Municipale e squadre della manutenzione che stanno monitorando i sottopassi e i luoghi più delicati e sovraesposti della città. Sono stati segnalati allagamenti di alcuni privati in corso di verifica. Siamo in costante contatto e aggiornamento anche con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco”.

Bomba d’acqua in serata

A seguito della bomba d’acqua che si è abbattuta ad Arezzo in serata, un corridoio di collegamento tra il 5° e il 6° settore al terzo piano dell’ospedale San Donato è stato interessato da un’infiltrazione d’acqua. Alcuna infiltrazione ha coinvolto le stanze dei degenti. Lo riferisce l’Asl di Arezzo. Anche il corridoio di collegamento tra i settori è stato interessato da alcune contenute infiltrazioni che non hanno causato disagi. Il personale del dipartimento tecnico della Asl Toscana sud est, insieme al personale sanitario, è immediatamente intervenuto per riportare la situazione alla normalità.

