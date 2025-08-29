Maltempo Toscana, divieto di balneazione in alcuni tratti di mare a Livorno

MeteoWeb

Nuovo divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti del litorale cittadino a Livorno. In seguito alle forti piogge di ieri, Asa ha comunicato di aver attivato lo scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha disposto il divieto temporaneo di balneazione negli specchi d’acqua Accademia sud, Bellana, Terrazza Mascagni, piazza Modigliani, San Jacopo, Ardenza sud, e Quercianella parziale (chiusura dello specchio acqueo prospiciente il tratto di costa in destra idraulica della foce del Chioma fino alla “spiaggia del Ghiaione” compresa), oltre alla foce del Rio Felciaio, già interdetta con precedente ordinanza per tutta la stagione balneare.

Adesso occorrerà attendere l’esito dei campionamenti disposti da Arpat, in base ai quali l’Amministrazione comunale potrà revocare in tutto o in parte i divieti e ripristinare la balneazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.