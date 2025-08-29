Maltempo Toscana, forti piogge e raffiche oltre 100 km/h: allagamenti e auto bloccate a Massa-Carrara, caos nelle strade | FOTO

MeteoWeb

In Toscana, nella provincia di Massa Carrara, la forte perturbazione della scorsa notte, collegata all’ex Uragano Erin, ha provocato allagamenti, caduta di alberi e reso le strade impraticabili. Il vento intenso, con raffiche superiori ai 100 km/h, unito a forti piogge, ha creato diversi disagi alla circolazione, anche a causa di detriti presenti sulle strade. A Massa, in via Oliveti, 2 auto sono rimaste bloccate in un sottopasso completamente allagato. A Carrara in un’ora sono caduti 51 millimetri di pioggia, con allagamenti segnalati nelle frazioni di Marina di Carrara e Avenza. In tutto il territorio comunale si registrano crolli di rami e il cedimento di un muro lungo via Provinciale.

Nella frazione di Bonascola si è verificata un’interruzione temporanea dell’energia elettrica, poi prontamente ripristinata. Disagi anche in Lunigiana, soprattutto a Fosdinovo e Fivizzano, dove numerosi problemi hanno interessato le linee elettriche e sono caduti alberi e rami sulle strade.

Durante la notte, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi, occupandosi della rimozione di rami e detriti e della messa in sicurezza delle aree allagate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.