Maltempo Toscana, intenso fronte temporalesco sulla costa nord e tra Pistoia e Prato

Un intenso fronte temporalesco è attivo sulla costa nord della Toscana ed è in entrata sulle zone interne. Lo comunica sui social il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, aggiungendo che “una cella temporalesca intensa è attiva anche tra Viareggio, Massarosa e Lucca. Prestiamo attenzione e prudenza!”. In un successivo post, Giani ha informato di una “linea temporalesca attiva sulle province di Pistoia, Prato, parte di Firenze e sulla costa nord tra Carrara, Massa e Viareggio. Il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana è in allerta e pronto a intervenire in caso di necessità”.

