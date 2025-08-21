Maltempo, danni e oltre 220 interventi in Toscana: pesanti criticità nel Grossetano, tra Follonica e Castiglione della Pescaia

MeteoWeb

Proseguono da ieri sera gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo, interessata gran parte della Toscana, soprattutto la fascia costiera: più di 220 le operazioni svolte per soccorrere persone in difficoltà, allagamenti, alberi caduti o pericolanti. Maggiori criticità nel Grossetano, specialmente tra i Comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, 40 gli interventi effettuati. Tra questi, due sono di particolare rilievo: un soccorso avvenuto stanotte nel capoluogo toscano, dove sono stati liberati da un’auto bloccata in un sottopasso allagato un adulto e un gruppo di adolescenti (foto in alto); il secondo riguarda il salvataggio di un uomo a bordo del suo veicolo, il cui abitacolo era invaso dall’acqua che aumentava sempre più, in un sottopasso inondato nel centro abitato di Albinia.

Squadre impegnate anche nelle province di Livorno (37 interventi, fra cui alcuni pure sull’Elba e Capraia), Lucca (22), Pisa (23), Prato (37), Massa Carrara (31), Pistoia (30). Al momento vigili del fuoco impegnati per le decine di richieste d’intervento in coda.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.