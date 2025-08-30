Maltempo Toscana, nubifragio su Firenze: strade allagate, sottopasso chiuso

MeteoWeb

Anche oggi forti piogge e temporali hanno colpito varie zone della Toscana nell’ambito della forte ondata di maltempo provocata dai resti dell’ex Uragano Erin. Nel pomeriggio, un nubifragio ha colpito la zona di Firenze tra le 16:30 e le 17, provocando qualche allagamento sulle strade con disagi annessi. Complessivamente oggi su Firenze sono caduti 44mm di pioggia a Campo di Marte e 40mm alla stazione di Firenze Orto Botanico. La temperatura è crollata da una massima di +26°C a +18°C dopo il temporale. A causa delle forti piogge, si è allagato il sottopasso del Gignoro: chiusa via del Gignoro. Segnalati allagamenti anche in via delle Cascine, sul lungarno Aldo Moro e in via Austria.

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nella giornata di domani, domenica 31 agosto, con ampie schiarite e cielo poco nuvoloso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.