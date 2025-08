Maltempo Toscana: nubifragio travolge Arezzo, allagamenti e danni

MeteoWeb

Nubifragio questa mattina ad Arezzo: il maltempo ha provocato allagamenti e danni in diverse zone della città, ma è stato soprattutto il centro storico a subire i disagi maggiori. Particolarmente colpita l’area della Fiera Antiquaria di Arezzo, evento che ogni mese richiama migliaia di appassionati e curiosi. Intorno alle 11:30 un violento temporale si è abbattuto sulla città, accompagnato da pioggia battente, grandine e raffiche di vento. Corso Italia si è trasformato in un vero e proprio fiume, costringendo visitatori e commercianti a cercare rapidamente riparo. La forza dell’acqua ha trascinato verso valle tutto ciò che ha incontrato sul suo percorso.

Il nubifragio, durato circa mezz’ora, ha interrotto bruscamente una manifestazione che fino a quel momento si stava svolgendo regolarmente. Numerosi turisti, arrivati già da sabato, avevano animato ristoranti e negozi del centro prima dell’arrivo del maltempo.

