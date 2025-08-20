Maltempo Toscana, intenso nucleo temporalesco sull’Elba: migliaia di fulmini e allagamenti | VIDEO

MeteoWeb

Un intenso nucleo temporalesco ha colpito l’isola d’Elba e la costa livornese con migliaia di fulminazioni registrate in questa area. Il nubifragio che si è abbattuto sull’Elba ha scaricato 54mm di pioggia in meno di un’ora a Portoferraio. “Interventi in corso del sistema regionale di Protezione Civile per allagamenti”, segnala sul suo profilo Facebook il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che invita a prestare massima attenzione. “Sistema temporalesco attivo su Follonica e costa grossetana. Nelle successive 3 ore il sistema temporalesco è atteso andare ad interessare anche le altre zone centro-meridionali”, aggiunge.

Nella provincia di Grosseto, le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate principalmente nei comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, dove si registrano cadute di alberi che hanno ostruito alcune strade in località Le Strette e Macchiascandona e allagamenti in edifici ed abitazioni private a Follonica.

A Pescia zone senza energia elettrica

“A causa del maltempo che sta investendo il nostro territorio, alcune zone sono momentaneamente sprovviste di energia elettrica. Squadre Enel stanno intervenendo per risolvere quanto prima le problematiche. Occorre un po’ di pazienza in quanto gran parte della Toscana è nella stessa situazione“. Così sui propri canali social, Riccardo Franchini, sindaco di Pescia, a proposito dell’ondata di maltempo che sta investendo anche la provincia di Pistoia. Sempre in Valdinievole, a Montecatini Terme, albero caduto in viale Diaz, con strada chiusa all’altezza dell’hotel Regina, fa sapere il primo cittadino Claudio Del Rosso.

