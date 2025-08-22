Maltempo Toscana, oltre 10mila fulmini in 3 ore: inquietante tromba marina all’Elba | VIDEO

MeteoWeb

Il Ciclone Lukas, che da giorni interessa l’Italia si sta gradualmente allontanando dalla Penisola, ma lascia dietro di sé condizioni meteo ancora instabili. Nella giornata di ieri, giovedì 21 agosto, la Toscana è stata tra le regioni più colpite dal maltempo, con fenomeni intensi che hanno interessato in particolare l’Arcipelago e le coste meridionali. Secondo quanto riferito dal presidente della Regione Eugenio Giani in sole 3 ore si sono registrate oltre 10mila fulminazioni nell’area dell’Isola d’Elba e lungo la costa grossetana e livornese. Proprio all’Elba, nella serata di ieri, è stata avvistata un’inquietante tromba marina (video in alto).

Un vasto sistema temporalesco ha interessato l’Arcipelago Toscano, il basso livornese e la provincia di Grosseto, mentre un altro temporale ha colpito Marina di Massa, portando piogge intense e forti raffiche di vento.

