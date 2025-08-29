Maltempo Toscana, pioggia e vento nel Lucchese: tetti scoperchiati e alberi abbattuti | FOTO

MeteoWeb

A causa del maltempo che ha colpito la Toscana, il comando dei Vigili del Fuoco di Lucca ha continuato a effettuare incessantemente, dal turno notturno sino ad ora, interventi di soccorso legati alla pioggia e al vento che si sono abbattuti sull’area provinciale. In particolare nella zona di Lucca e di Viareggio si registrano danneggiamenti a diverse abitazioni con tetti parzialmente scoperchiati, cornicioni pericolanti e piante abbattute. Non si segnalano feriti ma sono in corso sopralluoghi di verifica per contenere i danni ed effettuare una messa in sicurezza.

In totale, gli interventi effettuati a partire dalle 21 di ieri alle 19.40 di oggi sono oltre 75 e continuano a pervenire alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, tramite il 112, richieste di intervento per danni da vento e pioggia forte che hanno creato una lista di attesa di circa 13 richieste in coda, mentre sono attualmente in corso 7 interventi. In supporto alle squadre del Comando di Lucca è stata richiesta nella notte 1 squadra proveniente dal Comando di Grosseto e in giornata una squadra del Comando di Siena e un mezzo per lavori in altezza dal Comando di Grosseto.

