Maltempo Toscana: tempesta sbatte imbarcazioni sugli scogli all’Elba, anche un catamarano incagliato

MeteoWeb

Complesse operazioni di recupero di un catamarano incagliato sulla spiaggia di Procchio nella tempesta che ha colpito l’Isola d’Elba la notte tra il 20 e 21 agosto. L’imbarcazione è finita sulla battigia spinta da vento e mareggiata, senza causare feriti. La Capitaneria di Porto, in stretto coordinamento con l’amministrazione comunale di Marciana Marina, ha disposto l’interdizione temporanea alla balneazione nel tratto interessato. Le attività di verifica ambientale, tempestive, hanno escluso la presenza di sversamenti di carburanti o altre sostanze inquinanti.

Numerose le emergenze nella fascia nord e nord-ovest dell’Elba, investita da una tempesta di eccezionale violenza, forti nubifragi, raffiche di vento e numerosi fulmini. Tra le oltre 100 chiamate di soccorso, la capitaneria di Portoferraio ha dovuto gestire tre episodi più critici. Sono due importanti collisioni tra imbarcazioni, per le quali è stato richiesto l’intervento della motovedetta Sar nelle aree più esposte alla burrasca; la ricerca di un uomo disperso in mare, sbalzato fuori bordo dopo un violento impatto tra natanti, tuttavia è riuscito a tornare a riva da sé e poi è stato individuato dalla pattuglia a terra della Guardia Costiera, quindi affidato al 118 per accertamenti medici; il salvataggio di un anziano diportista, il cui natante ha subito uno squarcio nello scafo a seguito di un impatto con la scogliera.

Nella notte numerosi spiaggiamenti di barche da diporto nelle località Le Grotte, Magazzini e Contoncello. Molti diportisti hanno perso le ancore e le imbarcazioni hanno subito deriva. Ricoverate diverse unità agli ormeggi di emergenza nei porti di Portoferraio e Marciana Marina.