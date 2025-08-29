Maltempo Toscana: temporale a Firenze nella notte, piogge diffuse e vento forte

MeteoWeb

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha reso noto che è transitato nella notte il sistema temporalesco che ha interessato la regione Toscana con precipitazioni diffuse associate a forti raffiche di vento, in particolare nelle aree nordoccidentali della regione. Sull’area metropolitana la perturbazione ha creato disagi localizzati dovuti alla presenza di ristagni d’acqua e alla caduta di ramaglie.

