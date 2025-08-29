Maltempo Trentino, fulmine colpisce in pieno palazzina a Riva del Garda: incendio e fuga di gas

MeteoWeb

Un fulmine ha colpito in pieno il tetto di una palazzina in via Pola, a Riva del Garda, in Trentino, provocando un incendio e danneggiando le condotte del gas, con conseguente fuga. Nove famiglie sono state evacuate: solo alcune hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni a tarda notte. L’episodio è avvenuto durante la violenta perturbazione che ha investito l’alto Garda. I vigili del fuoco di Arco e Riva del Garda sono intervenuti tempestivamente, lavorando senza sosta per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’impianto del gas. Le operazioni si sono svolte con il supporto della polizia locale, che ha garantito la messa in sicurezza dell’area. Nella giornata odierna sono previsti sopralluoghi tecnici per valutare l’entità dei danni e stabilire l’agibilità degli appartamenti più colpiti dall’incendio.

