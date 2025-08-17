Maltempo, tromba d’aria a Pozzuolo del Friuli: danni a chioschi e strutture

MeteoWeb

Una sorta di tromba d’aria si è abbattuta questo pomeriggio sul comune di Pozzuolo del Friuli (Udine) causando danni in particolare a un’area dove si erano svolti festeggiamenti e sagre. Una zona della Pro Loco dove erano in corso lavori di smontaggio. Il fortissimo vento ha divelto una cassa e due chioschi in lamiera nonostante fossero stati prudenzialmente ancorati. Le raffiche sono state però così forti da causare forti danni alle strutture. Diversi moduli, resi noti proprio la Pro Loco, sono stati rovinati e non potranno essere recuperati.

Gli interventi

Subito dopo il passaggio della tromba d’aria i volontari sono entrati in azione e stanno ora mettendo in sicurezza l’area. Nei prossimi giorni sarà completato lo smontaggio di tutte le strutture. Piogge intense e improvvise e violente gradinate si sono abbattute in varie località del Friuli, tra cui Udine, Sauris e altri comuni.

