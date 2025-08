Maltempo, trombe marine avvistate al largo del Ferrarese | FOTO

MeteoWeb

Due trombe marine sono state avvistate nelle ultime ore al largo di Lido di Spina, nel Ferrarese. Si tratta di colonne d’aria in rapida rotazione che si formano sopra specchi d’acqua, simili a tornado ma meno intensi, capaci però di sollevare acqua e detriti creando scenari spettacolari e, in alcuni casi, pericolosi per la navigazione. Il fenomeno è legato alla prima perturbazione di agosto che, dopo aver colpito il Nord Italia tra venerdì e sabato con piogge abbondanti e condizioni di forte maltempo, si sta ora spostando verso Sud. Per il pomeriggio sono previsti ulteriori episodi di instabilità soprattutto sulle regioni centrali e lungo la costa adriatica, con temporali che potranno risultare particolarmente violenti, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.

