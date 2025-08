Maltempo, Ue: stanziati 500mila euro in aiuti umanitari per le Filippine

MeteoWeb

L’Unione europea ha stanziato 500mila euro (oltre 33 milioni di pesos filippini) in aiuti umanitari per rispondere alle inondazioni che hanno colpito le Filippine nelle ultime settimane. Il finanziamento contribuirà a soddisfare i bisogni più urgenti delle persone nelle aree più colpite di Calabarzon e Luzon Centrale, in particolare delle comunità nelle zone difficili da raggiungere. Lo ha annunciato il Servizio europeo per l’azione esterna (Seae).

“Questo stanziamento sarà utilizzato per fornire aiuti di emergenza, concentrandosi sull’assistenza in denaro per affrontare l’insicurezza alimentare e altri bisogni di base, nonché sull’accesso ad acqua potabile e servizi igienico-sanitari, tra le altre attività. Questo nuovo finanziamento si aggiunge ai 6 milioni di euro già stanziati quest’anno per gli aiuti umanitari e la preparazione alle catastrofi nelle Filippine”, precisa il Seae.