Maltempo Umbria, alberi sulla strada: chiusa carreggiata su raccordo Perugia-Bettolle

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo l’Umbria oggi, scaricando finora 41mm di pioggia a Marsciano. Il maltempo è responsabile di alcuni disagi alla circolazione stradale. Sul raccordo Perugia-Bettolle, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Bettolle/Firenze tra gli svincoli di Olmo e Corciano, a causa di alberi caduti in carreggiata in seguito al maltempo. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Lo rende noto l’Anas. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e il personale della stessa Anas per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.

A causa del maltempo che sta interessando la provincia, sono in corso circa 15 interventi da parte dei Vigili del Fuoco, in particolare nel comune di Corciano e nella zona di San Sisto, a Perugia. Lo rende noto il comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Le operazioni riguardano la rimozione di alberi caduti, la messa in sicurezza di elementi costruttivi pericolanti e alcuni allagamenti. Pervenute decine di richieste di soccorso ancora in coda. Richiamate in servizio anche due squadre del turno notturno.

Sulla linea Terontola- Foligno, circolazione ferroviaria sospesa, tra Maggione e Ellera, a causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la zona. Lo comunica Rfi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.