Maltempo Umbria: decine di interventi dei Vigili del Fuoco nel Perugino

Sono proseguiti anche oggi gli interventi dei Vigili del Fuoco di Perugia a causa dei danni provocati dal maltempo che, in particolare ieri pomeriggio, ha interessato il capoluogo e il vicino comune di Corciano. Nella giornata di oggi, sono già stati effettuati circa 40 interventi, in gran parte riguardanti piante e rami caduti o pericolanti. Restano ancora da evadere circa 30 richieste di intervento, mentre nuove segnalazioni continuano a pervenire. Le aree maggiormente interessate sono quelle di Corciano, San Mariano e Castel del Piano, frazione di Perugia. Sul posto stanno operando 4 squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate per riportare alla normalità le condizioni di sicurezza.

