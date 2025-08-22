Maltempo Umbria: forti piogge a Terni, frane e disagi

MeteoWeb

Sono numerosi gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco di Terni a causa delle intense piogge che hanno colpito la zona. Le precipitazioni, particolarmente abbondanti e improvvise, hanno provocato disagi e situazioni di potenziale pericolo in diversi punti del territorio. In particolare a San Gemini un grosso masso è caduto sulla strada in via Primo Maggio, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre per la messa in sicurezza. Segnalate inoltre 2 frane: la prima sulla strada che conduce a Vocabolo Pracchia, la seconda a Vocabolo Collelicino. Entrambe, pur di piccole dimensioni, hanno richiesto controlli approfonditi.

