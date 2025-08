Maltempo Umbria, pioggia e vento intenso: decine di richieste ai Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Numerose richieste di soccorso sono giunte ai vigili del fuoco per le condizioni meteo, in particolare pioggia e vento intensi, che hanno interessato soprattutto l’area sud dell’Umbria. Non vengono comunque segnalate criticità. Diversi interventi sono in coda sia al Comando di Perugia sia a quello di Terni, distribuito i vigili del fuoco. Impiegate anche le due squadre antincendio boschivo in servizio, riconvertite per fronteggiare le necessità legate all’emergenza maltempo.

