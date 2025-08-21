Maltempo Umbria, temporale auto-rigenerante tra Spoleto e Foligno: allagamenti e crollo termico

MeteoWeb

Il maltempo causato dal ciclone Lukas non risparmia nemmeno l’Umbria. È in corso un forte temporale auto-rigenerante tra Spoleto e Foligno, con possibili accumuli di oltre 100mm. Segnalati allagamenti e la presenza di rovesci grandinigeni. Il Comune di Trevi chiede alla cittadinanza di evitare gli spostamenti non necessari. “Si informa la cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche in atto, è fortemente raccomandato rimanere presso la propria abitazione ed evitare spostamenti non indispensabili. Indispensabile evitare sottopassi e ponti. L’Amministrazione, in coordinamento costante con la Protezione Civile e con il Comando dei Vigili del Fuoco, sta operando con tutti i mezzi a disposizione per fronteggiare la situazione e garantire la sicurezza della popolazione”, ha scritto il Comune sui social.

Clamoroso il calo termico nelle zone interessate dei fenomeni, con le temperature crollate a +18-19°C dopo massime che avevano toccato i +26-27°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.