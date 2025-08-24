Maltempo Umbria, forte temporale nella zona di Perugia: allagamenti e vento | FOTO

MeteoWeb

Un fortissimo temporale sta colpendo il cuore dell’Umbria, in particolare Trasimeno, Magionese e Corcianese, estendendosi anche ad altre zone limitrofe a Perugia. Il temporale sta scaricando forti piogge e un vento intenso, provocando disagi nelle località colpite. Si registrano, per esempio, allagamenti ad Ellera, dove risulta bloccato il sottopasso per Solomeo. Prestare massima attenzione alla guida e tenersi lontani da alberi e sottopassi.

Altri due nuclei temporaleschi sono attivi più a sud nella regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

