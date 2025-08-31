Maltempo Ungheria, tempesta a Budapest: strade allagate e feriti | VIDEO

MeteoWeb

Ieri, sabato 30 agosto, una violenta tempesta ha colpito l’Ungheria. Il maltempo travolto la parte centrale del Paese e le acque alluvionali hanno trasformato diverse strade e incroci in fiumi. La tempesta ha imperversato anche nella capitale Budapest: molte strade sono state allagate da grandi quantità d’acqua, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, e diversi automobilisti sono rimasti gravemente feriti.

Così come diverse parti della capitale sono state sommerse dall’acqua, lo sono state anche alcune zone di Kőbánya, con diverse strade allagate. Un’auto è rimasta bloccata sui binari a causa del maltempo: solo successivamente, con l’aiuto di un soccorritore, è stato possibile sollevarla dai binari.