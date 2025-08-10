Maltempo USA, alluvione lampo a Milwaukee: auto sommerse e blackout | VIDEO

MeteoWeb

Un’alluvione lampo ha colpito le contee di Milwaukee e Waukesha, in Wisconsin, stato del Midwest degli USA, a causa delle forti piogge che hanno interessato la zona, costringendo la Fiera Statale del Wisconsin a chiudere anticipatamente e interrompendo gli eventi in tutta l’area sabato 9 agosto. Il Servizio Meteorologico Nazionale aveva emesso un avviso di inondazione improvvisa per le contee di Milwaukee e Waukesha, in vigore fino alle 2:00 di questa mattina, domenica 10 agosto. Le forti piogge hanno causato lo straripamento del fiume Root lungo Cleveland Avenue, creando condizioni pericolose per automobilisti e pedoni.

Foto e video postati sui social dal quartiere fieristico mostravano alcuni veicoli quasi completamente sommersi e partecipanti costretti a muoversi in acque profonde. I responsabili della fiera hanno annunciato la chiusura anticipata sui social media poco prima delle 21:00 locali. La decisione è arrivata dopo che i temporali avevano già costretto i visitatori della fiera a cercare riparo nelle prime ore della sera.

Su Facebook, la Fiera Statale ha dichiarato: “attenzione visitatori della fiera! Il Parco della Fiera Statale sta chiudendo. Si prega di procedere con cautela verso l’uscita più vicina nel modo più sicuro possibile e di seguire le indicazioni del personale del Parco della Fiera e della Polizia all’uscita”.

La band southern rock Lynyrd Skynyrd avrebbe dovuto esibirsi sul palco principale del Bank Five Nine alla Fiera Statale del Wisconsin intorno alle 19:30. Tuttavia, dopo alcuni ritardi, lo spettacolo è stato alla fine annullato. “Sebbene abbiamo fatto tutto il possibile per consentire lo svolgimento di questo spettacolo, per la sicurezza dei nostri artisti, del team e dei visitatori della Fiera, non possiamo ospitare questo concerto”, ha dichiarato la Fiera Statale in un altro post su Facebook.

Nel frattempo, le interruzioni di corrente in tutta la zona sono aumentate nel corso della serata, lasciando migliaia di persone senza elettricità. Alle 22:00 locali di sabato, We Energies segnalava che quasi 10.000 persone nella contea di Milwaukee erano senza elettricità. Nella vicina contea di Waukesha, oltre 8.000 clienti stavano subendo interruzioni.