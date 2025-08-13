Maltempo USA, alluvioni lampo colpiscono l’area di Chattanooga: auto sommerse e salvataggi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oltre 150mm di pioggia sono caduti su alcune zone dell’area metropolitana di Chattanooga, in Tennessee, stato del sud degli Stati Uniti, causando diffuse alluvioni lampo. Le aree più colpite sono state Fort Oglethorpe, East Ridge, Brainerd e East Brainerd. Una delle scene più drammatiche si è verificata sulla I-24, con numerose auto sommerse da diversi metri d’acqua. Diverse auto sono rimaste bloccate tra Belvoir Avenue e Spring Creek Road in entrambe le direzioni dell’autostrada. Anche alcune parti di North Terrace sono state sommerse, causando ingorghi lungo le strade della zona. La I-24, tra l’autostrada 27 nel centro città e lo svincolo 24/75, è stata chiusa per diverse ore.

Nel frattempo, le squadre di soccorso della contea di Hamilton sono state impegnate in tutta la contea orientale. L’Ufficio per la Gestione delle Emergenze della contea di Hamilton ha condiviso un video di un salvataggio in acque rapide a East Ridge, tra Clemons Road e Swope Drive.

I funzionari della contea di Catoosa affermano di aver dovuto salvare decine di residenti in due complessi residenziali a Fort Oglethorpe. Si tratta del complesso The Crossings su Fant Drive e del complesso Fountain Brooks su Cross Street. Oltre 100 persone in totale in queste due località sono state evacuate senza che siano stati riportati feriti.

Il sindaco della contea di Hamilton, Weston Wamp, ha dichiarato lo stato di emergenza locale a causa di questa alluvione. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chattanooga ha comunicato a News9 di aver aperto il Brainerd Recreation Center per i residenti evacuati a causa dell’alluvione.

L’aeroporto metropolitano di Chattanooga ha registrato 417mm di pioggia, il secondo giorno più piovoso nella storia registrata per la città di Chattanooga.

Le scuole della contea di Hamilton sono chiuse oggi, mentre diverse altre scuole hanno due ore di ritardo.